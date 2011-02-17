Як використовуватимуть кошти для розробки нових протезів

Кабінет міністрів 16 лютого затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається, на реалізацію цієї програми передбачено 11 962, 8 тис. грн.

Відповідно до Порядку, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство соціальної політики.