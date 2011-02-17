Як використовуватимуть кошти для розробки нових протезів
17:58, 17 лютого 2011Країна
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Кабмін затвердив Порядок
Кабінет міністрів 16 лютого затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Як зазначається, на реалізацію цієї програми передбачено 11 962, 8 тис. грн.
Відповідно до Порядку, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство соціальної політики.
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