В Україні створять банк даних з проблем інвалідності

Кабінет міністрів України затвердив Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності.

Текст відповідної постанови від 16 лютого № 121 оприлюднений на Урядовому порталі.

Згідно з документом, банк даних буде єдиною комплексною інформаційно-аналітичною системою обліку інвалідів та дітей-інвалідів; банк створюється з метою проведення аналізу та ведення обліку даних про реабілітаційні заходи, а також визначення потреби у таких заходах тощо.

До банку даних вноситься така інформація: загальні відомості про інваліда та дитину-інваліда (прізвище, ім’я і по-батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, адреса зареєстрованого місця проживання); реквізити паспорта інваліда або свідоцтва про народження (для дитини-інваліда до 16 років); реквізити документів, що підтверджують право на пільги; дані про характер (код захворювання за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб десятого перегляду) та причини інвалідності, освітній і професійний рівень інваліда та дитини-інваліда, склад сім’ї інваліда та дитини-інваліда, рівень доходів сім’ї інваліда та дитини-інваліда, потребу у технічних та інших засобах реабілітації, протезно-ортопедичних виробах, виробах медичного призначення, послугах реабілітації, спецавтотранспорті, санаторно-курортному лікуванні тощо.

Крім того, постановою доручено Міністерству соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності.