Справжньою причиною невиплати лікарняних є боротьба за контроль над Фондом соцстрахування

Справжніми причинами затримки з соціальними виплатами є покриття дефіциту Пенсійного фонду за рахунок коштів соціального призначення та боротьба всередині влади за контроль над Фондом соціального страхування.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Національного форуму профспілок України.

«В Україні існує заборгованість з виплатою лікарняних, яка, за різними даними, перевищує 2 млрд. грн. Причиною цього боргу, є насамперед, намагання покрити дефіцит Пенсійного фонду за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП), з якого держава компенсує підприємствам витрати на лікарняні своїм співробітникам з 6-го дня хвороби. Другою причиною є політична боротьба всередині Партії регіонів, яка не може визначитися з кандидатурою керівника ФСС ТВП, а відтак, Фонд ніяк не може відпрацювати процедури повернення коштів до роботодавців у страхових випадках», - заявив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

«Саме у цьому і полягає затримка з виплатою лікарняних. А в поясненнях урядовців, які доводять, що українці масово підробляють лікарняні, і через це уряд зупинив виплати по лікарняних, - немає жодної логіки», - вважає голова НФПУ.

По-перше, говорить він, «окремі випадки можливих підробок не можуть вплинути на загальний фінансовий оборот Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності. По-друге, якщо урядовці стверджують, що українці масово підробляють лікарняні, то чому цією справою не займаються правоохоронні органи? Чому вони не порушують справи і не карають винних?».

Як зазначив голова НФПУ, профспілки ініціюватимуть повернення до порядку виплат соціального страхування, який існував до минулого року, коли було впроваджено єдиний соціальний внесок.

Як повідомлялося, 16 лютого перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ заявив, що уряд зупинив виплати по лікарняних через те, що в результаті перевірки було виявлено масові випадки підробки лікарняних.

Він підкреслив, що аналіз процесу виплат за лікарняними підтвердив наявність значного числа фіктивних листків непрацездатності, і саме профілактична робота з цього питання могла стати причиною затримок. «Профілактична робота за цими справами… і зупинилася система щодо лікарняних», - відзначив В.КОПИЛОВ.

При цьому він пообіцяв, що проблему з виплатами за листками непрацездатності буде розв`язано з найближчий час.