Україна – на 5-му місці у світі за кількістю вживання алкоголю - ВООЗ

Україна – на п’ятому місці у світі за кількістю вживання алкоголю. Такі дані були одержані під час дослідження, яке проводилося Всесвітньою організацією охорони здоров`я впродовж декількох десятиріч у більш ніж 100 країнах світу, пише The Independent (http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/study-reveals-moldovans-to-be-the-worlds-biggest-drinkers-2218384.html).

За даними дослідження, в середньому українець випиває за рік 15,6 літра алкоголю в перерахунку на чистий спирт.

При цьому лідерами за кількістю вживання алкоголю виявилася Молдова - середній молдаванин на рік випиває 18,22 літра алкоголю. Це приблизно втричі більше, ніж середньосвітовий показник, що становить 6,1 літра. За даними ВООЗ, суттєва частина споживаного в Молдові спиртного припадає на контрафактні й саморобні напої.

За Молдовою в рейтингу споживання алкоголю йдуть: Чехія (16,45 літра на людину на рік), Угорщина (16,27 літра на людину на рік), Росія, жителі якої випивають 15,76 літра спиртного щорічно, посідає четверте місце.

Далі йдуть: Естонія – 15,57 літра, Андорра – 15,48, Румунія – 15,3, Словенія – 15,19, Білорусь – 15,13 і Велика Британія – з 13.37 літра алкоголю на одного громадянина в перерахунку на чистий спирт.

За оцінками ВООЗ, у світі через спиртне щороку вмирають 2,5 мільйона людей, з них близько 320 тисяч – у віці від 15 до 29 років. Це більше, ніж, наприклад, смертей від СНІДу чи туберкульозу. Крім того, алкоголь є третім за значущістю чинником ризику захворювань.

Найменше споживання спиртного спостерігається в ісламських країнах.