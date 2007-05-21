Делегація України бере участь у роботі 60-тої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

Глава української делегації поінформував Асамблею про діяльність Уряду щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІД. Протягом останнього часу спостерігається тенденція до зниження темпів захворюваності на СНІД та смертності від хвороб, обумовлених СНІДом, завдяки впровадженню широкомасштабної антиретровірусної терапії та започаткуванню програм замісної терапії. Більш ніж утричі зменшена передача ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Розроблений механізму з протидії та контролю над пташиним грипом дає можливість постійного моніторингу епідемічної ситуації та своєчасного проведення комплексної профілактики. Завдяки цьому в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання людей.

Міністр охорони здоров`я України та Керівник Департаменту охорони здоров`я Європейської Комісії обговорили питання розбудови національної служби крові, боротьби з неінфекційними захворюваннями, зокрема онкологічними та серцево-судинними хворобами.

У ході зустрічі Юрія Гайдаєва з главою делегації Німеччини, Федеральним міністром У. Шмідт відзначено особливу занепокоєність обох сторін поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу і підтверджені наміри укладання у другому півріччі 2007 р. угоди про співробітництво щодо боротьби з цією недугою. Федеральний міністр У. Шмідт прийняла пропозицію відвідати з офіційним візитом Україну.

Відбулась зустріч глави української делегації Юрія Гайдаєва із заступником регіонального директора Європейського бюро ВООЗ. Підтверджені міністром пріоритети розвитку галузі охорони здоров`я, визначені основні напрямки розвитку охорони здоров`я на 2008-2009 роки з урахуванням напрацьованих результатів та завдань подальшого співробітництва.

Питання співпраці України у сфері охорони здоров`я обговорювались під час робочих зустрічей міністра із зарубіжними колегами. Зокрема - щодо підготовки та перепідготовки медичних кадрів у вищих медичних закладах України для Республіки Узбекистан, налагодженню українсько-білоруського співробітництва та ін.

Робота 60-ї сесії ВАОЗ триватиме до 23 травня.

Довідка:

Станом на 01.05.2007 р. число ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом в Україні, становить 74 569 осіб. Показник поширеності ВІЛ-інфекції дорівнює 159,5 на 100 тис. населення. У 7711 ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІД. Показник поширеності СНІДу дорівнює 16,5 на 100 тис. населення.

Антиретровірусну терапію станом на 01.05.2007 отримує 5544 хворих з розвинутою стадією ВІЛ-інфекції, з них за кошти державного бюджету - 1423 хворих.

На сьогодні усі діти, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують антиретровірусної терапії, отримують її (718 дітей).