Людмила Янукович і Рінат Ахметов отримали по «Золотій зірці»

Дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ і бізнесмен Рінат АХМЕТОВ нагороджені Почесним знаком – «Золотою зіркою» - «За добродійність і меценатство».

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

У повідомленні зазначається, що 18 лютого у Донецькому академічному театрі опери і балету ім. А.Б. Солов‘яненка відбулася урочиста церемонія нагородження Почесним знаком – «Золотою зіркою» - «За добродійність і меценатство».

До складу президії ввійшли Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН, генеральний директор благодійного фонду «Взаємодія», відомий онколог Георгій БОНДАР, голова Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, народний артист України, президент благодійного фонду «Творчий Олімп» Вадим ПИСАРЄВ та ін.

Владика ІЛАРІОН зазначив, що відродження витоків добродійності і меценатства, милосердя і взаємовиручки «є однією з головних чеснот православного християнина». Він гаряче подякував «людям з добрим серцем за їх бажання завжди прийти на допомогу» і вручив нагороди меценатам.

Почесного знаку «Золота зірка» - «За добродійність і меценатство», окрім Л.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВА, були також удостоєні: депутат Донецької обласної ради, віце-президент благодійного фонду «Творчий Олімп» Владислав ДРЕГЕР, депутат Донецької обласної ради, генеральний директор компанії "Конті" Олег ЛОГВИНОВ, мер міста Маріуполя Юрій ХОТЛУБЕЙ, мер міста Угледара Алім ШИРИНСЬКИЙ та ін.