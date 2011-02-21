Україна заборонила ввезення птиці з Мексики, Швеції і Перу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення птиці, продукції і сировини з неї з Мексики, Швеції і Перу. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

Заборона введена рішенням від 16.02.11 р.

Повідомляється, що заборона введена у зв`язку з реєстрацією хвороби Ньюкасла на території цих країн.