Україна заборонила ввезення птиці з Мексики, Швеції і Перу
13:29, 21 лютого 2011Країна
0
Виявили хворобу Ньюкасла
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення птиці, продукції і сировини з неї з Мексики, Швеції і Перу. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.
Заборона введена рішенням від 16.02.11 р.
Повідомляється, що заборона введена у зв`язку з реєстрацією хвороби Ньюкасла на території цих країн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter