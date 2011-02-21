Фонд Ахметова закупив обладнання для Рівненського онкодиспансеру

Днями в Рівному був підписано меморандум про співпрацю між фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», Рівненською обласною державною адміністрацією та Рівненським обласним онкологічним диспансером.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Завдяки фонду в установі буде встановлено лінійний прискорювач, сучасний комп`ютерний томограф та інше обладнання для проведення променевої терапії та діагностики раку загальною вартістю 22 млн. грн.

На базі високотехнологічного обладнання в диспансері буде створено регіональний центр променевої терапії, де також зможуть лікуватися пацієнти із сусідніх областей. Для порівняння: з 8 областей Західної України тільки в одному онкологічному диспансері, у Львові, є лінійний прискорювач. У відповідності з європейськими стандартами на 1 млн. населення має бути 1-2 лінійних прискорювачі. У той же час щорічно 2,5-3 тис. онкохворих області потребують променевої терапії на лінійному прискорювачі. Створений центр на першому етапі забезпечить лікування 1,5-2 тисяч пацієнтів. В даний час такі пацієнти з усієї України спрямовуються до Києва чи Донецька.

Вже сьогодні ведеться підготовка приміщення для встановлення обладнання. Самі апарати будуть поставлені на початку літа. Перших пацієнтів обслужать у вересні цього року. У меморандумі зафіксовано безкоштовний доступ всіх пацієнтів до КТ і прискорювача.

Посилення радіологічної служби області проходить в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань ».