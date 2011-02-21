Завтра в Україні - до 25° морозу

Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 22 лютого, в країні, крім східних областей, невеликий сніг, в західних та північних областях помірний сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 6-11° морозу; у східних та Сумській областях вночі 15-20°, на Луганщині до 25° морозу, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла).

У Києві та Київській області завтра часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 6-11° морозу, у Києві вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.