Українську медицину вже і гроші не врятують

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що розпочате в Україні реформування системи охорони здоров’я не повинно зводитися тільки до збільшення фінансування галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у селищі Першотравенськ Баранівського району під час робочої поїздки по Житомирській області.

“Я вам скажу, що це - дуже задавнена суспільна “хвороба”, - зауважив В.ЛИТВИН, характеризуючи ситуацію у сфері охорони здоров’я.

“Я всіляко намагаюся сприяти виділенню коштів з держбюджету, приміром, у цьому році на реконструкцію районного територіально-медичного об’єднання Ємільчинського району Житомирщини у держбюджеті передбачено 4 млн. грн.”, - уточнив В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, “у гострих дискусіях, які розгорнулися в останні роки навколо проблем реформування охорони здоров`я, досить частими стають аргументи, сутність яких зводиться до банальної думки про необхідність збільшення фінансування галузі”.

Натомість В.ЛИТВИН наголосив, що збільшення фінансування сфери медицини без створення ефективних механізмів управління, раціонального використання наявних ресурсів, не дає бажаних результатів. Водночас, на його думку, вітчизняна система охорони здоров`я потребує значного збільшення фінансування. При цьому В.ЛИТВИН висловив переконання, що актуальність цього питання більшою мірою визначається тим, наскільки ефективно використані виділені кошти. “Мова йде про те, що багато залежить від того, наскільки збільшені грошові потоки вплинуть на обсяги і якість медичної допомоги для населення, її доступність і остаточний результат”, - сказав В.ЛИТВИН.



