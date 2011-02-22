Питання щодо обмеження обігу кетаміну "підвисло"

Кабінет міністрів України найближчим часом планує ухвалити рішення про відтермінування запровадження норми про обмеження обігу кетаміну, який широко використовується у ветеринарній лікарській практиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО сьогодні на прес-конференції.

"Ми вносимо пропозицію про відтермінування набуття чинності постанови на 150 днів. Іншим разом. Треба сім разів відміряти та один раз - відрізати. Бувають помилки, але це зроблено не спеціально. В усіх країнах обмежується обіг наркотиків для того, щоб попередить можливість їхнього використання не за призначенням", - сказав О.АНІЩЕНКО.

У свою чергу, директор Департаменту регуляторної політики і обігу лікарських засобів в системі охорони здоров`я МОЗ України Валерій СТЕЦІВ підкреслив, що ініціатором обмеження застосування кетаміну виступив Державний комітет України з питань контролю за наркотиками, а не Міністерство охорони здоров`я. "Ми погодили відповідний проект постанови із зауваженням врахувати перехідний період", - повідомив він.

За його словами, на останній нараді у Кабінеті міністрів було розглянуто декілька пропозицій щодо відтермінування запровадження норми про обмеження кетаміну. "За результатами наради підготовлено проект постанови, в якій передбачається перенесення набуття чинності постанови на період, запропонований суб`єктами підприємницької діяльності: для юридичних осіб - на 6 місяців, для фізичних осіб - 3 місяці. Ми вважаємо, що потрібен однаковий перехідний період, і запропонували відтермінування на 150 днів. Остаточне рішення буде приймати Кабінет міністрів", - пояснив В.СТЕЦІВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежується.

З моменту публікації постанови, щоб застосовувати у лікувальній практиці препарати з утриманням кетаміну, лікарям необхідно одержати додаткову ліцензію на діяльність, пов`язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Одночасно уряд вніс зміни до порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вирішити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.

17 лютого перший заступник голови Держветслужби Володимир ГОРЖЕЄВ заявив, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України також пропонує урядув відтермінувати норму про обмеження застосування кетаміну.

"Відстрочка потрібна для того, щоб на сьогодні правоохоронні органи не ставили питання до ветеринарів. Відстрочка потрібна для того, щоб обговорити і потім прийняти правильне, виважене рішення, щоб реально вирішити це питання, щоб не страждали ні люди, ні тварини", - сказав В.ГОРЖЕЄВ.

За його словами, урядова постанова на підготовчому етапі не погоджувалася з Державною ветеринарною і фітосанітарною службою України.

