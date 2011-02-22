У 2010 році в Україні показники смертності знижувалися

У 2010 році в Україні продовжилася позитивна тенденція до зниження кількості зареєстрованих смертей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, якщо кількість зареєстрованих народжень протягом останніх трьох років залишалася у межах трохи більше 500 тисяч на рік, то кількість зареєстрованих смертей поступово зменшується вже кілька років поспіль.

Так, за словами міністра, протягом 2010 року в Україні було зареєстровано 698236 смертей, що майже на 2% менше, ніж у 2009 році. Для порівняння, протягом 2009 року у країні було зареєстровано 706738 смертей, у 2008 році – 754461, у 2007 році – 762877, у 2006 році - 758118, у 2005 році - 781965, у 2004 - 760266 смертей.

Протягом 2010 року зафіксовано ще один позитивний показник – зменшення кількості смертей дітей віком до року. Цей показник почав зростати з 2005 року та у 2007 році вперше перевищив 5000 смертей на рік. Протягом 2010 року цей показник становив 4564 смерті.

Протягом 2010 року у переважній більшості регіонів продовжилася також тенденція до скорочення розриву між кількістю новонароджених та померлих на користь народжених. У 2010 році загалом по Україні співвідношення народжених до померлих становило 1 до 1,39.

Для порівняння, у 2004-2005 роках співвідношення народжених до померлих становило 1 до 1,7, у 2006 році – 1 до 1,63, у 2007 році – 1 до 1,6, у 2008 – 1 до 1,4, у 2009 – 1 до 1,39.

У трьох регіонах, за підсумками 2010 року, народжуваність перевищила смертність. Зокрема, у Волинській області кількість зареєстрованих народжень перевищила кількість зареєстрованих смертей майже на 4%, у Києві – майже на 12%, у Закарпатській області – на 19%.

При цьому Закарпаття залишається постійним багаторічним лідером в Україні щодо зростання співвідношення новонароджених до померлих на користь народжених.

