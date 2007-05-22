Українські жінка можуть народжувати аж до старості

Лікарі в нашій свідомості в першу чергу асоціюються з практичною допомогою. Але без наукового підґрунті усі їх старання були би марними. Саме про це йшлося на прес-конференції, що проходила в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології в рамках Дня науки, який Україна святкуватиме завтра. В нашій державі цього року вперше розпорядженням Кабміну вирішено провести фестиваль науки, мета якого – популяризація наукових знань і здобутків серед українських громадян.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології – чи не єдиний на території колишнього Радянського Союзу медичний заклад, де в одних стінах надавалася комплексна допомога вагітним жінкам, породіллям та новонародженим. І сьогодні цей інститут є чи не найбільшим в Україні, де жінок спостерігають фахівці високого рівня, для них -- найсучасніша апаратура та останні наукові досягнення.

“В Україні катастрофічна ситуація з народжуваністю, -- говорить професор Юрій Антипкін, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. – Але найстршніше те, що з усіх діток, що народжуються в нашій державі, лише 6-8% -- здорові. І тільки 8% з усіх причин, які приводять до таких показників – медичні. Решта – економічні, соціальні.”

Педіатрія сьогодні, зокрема в цьому інституті – це догляд за дитиною не з моменту народження, а з моменту зачаття.

“Ми сьогодні працюємо по спеціальній програмі, яка передбачає співпрацю декількох напрямків у педіатрії, щоби зменшити смертність у новонароджених, -- продовжує Юрій Антипкін. -- Тут задіяна і ультразвукова діагностика, і медико-генетична. Щоб вади майбутньої людинки можна було побачити ще внутрішньоутробно. А потім, відразу після народження, хірурги могли би оперувати маля, не гаючи дорогоцінний час.” Сьогодні пацієнтки ІПАГУ знають, що дитинка з вадами – це не фатальний вирок, що її можна вилікувати.

“Раніше жінка, в якої виявляли пухлину, ставила на собі хрест, як жінка, як мати. – розповідає Тетяна Татарчук, заступник директора ІПАГУ по науковій роботі. – В нашому інституті завдяки останнім технологіям, вже сьогодні роблять такі операції, при яких пухлину не видаляють разом з пошкодженим органом, як було раніше, а новітніми методиками припиняють її ріст. У нас є випадки, коли після міоми матки, жінки вагітніли та без проблем народжували. Ми навчились робити максимально складні операції мінімально травматичними.”