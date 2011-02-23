Приватна і державна медицини не мають конкурувати - Бахтеєва

Приватні та державні установи охорони здоров`я мають бути не конкурентами, а працювати в одному напрямку на зміцнення здоров`я української нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА під час дебатів на тему «Державна медицина краща приватної», організованих за підтримки Фонду ефективного управління Ріната Ахметова.

На думку народного депутата, ставити питання, яка медицина краща - державна чи приватна - некоректно, тому що оздоровлення в приватних установах охорони здоров`я ніколи не зможе підмінити собою гарантоване Конституцією право людини на лікування в державному стаціонарі.

"Завдання державної медицини полягає в тому, щоб захистити кожного хворого члена суспільства, тоді як приватна медицина зацікавлена лише в наданні більш заможним верствам населення послуг, не надаються державою. Надання максимальної допомоги є обов`язком медичного персоналу державного медзакладу, за виконання якого лікарі несуть безпосередню відповідальність , в тому числі кримінальну, "- зазначила Т. БАХТЄЄВА, підкресливши, що персонал приватної клініки таких гарантій не дасть, оскільки без оплати не візьметься за надання медичної допомоги.

"Ми повинні розуміти, при всій повазі до людей в білих халатах, що приватна медицина - насамперед, бізнес," - констатувала народний депутат.

Вона зазначила, що в України немає достатньо ефективної ані державної, ані приватної медицини. "Наші співвітчизники живуть на 12-14 років менше, ніж у країнах Європи. Щогодини на 34 людини помирає більше, ніж народжується, а кожні дві години помирає дитина у віці до одного року. Додамо сюди той показник, що Україна лідирує серед країн СНД по захворюваннях на туберкульоз, травматизм, інвалідність і серцево-судинними захворюваннями - і стає зрозуміло, що держава повинна негайно реформувати систему охорони здоров`я ", - переконана Тетяна БАХТЕЄВА.

За словами народного депутата, ідеалізувати державну медицину з її бюрократизмом і корумпованістю неправильно. "Ми повинні подумати, як об`єднати кращий досвід державної і приватної медицини для досягнення спільних цілей," - сказала Т.БАХТЕЄВА, нагадавши, що 24 липня минулого року Президент Віктор Янукович підписав закон «Про основи взаємодії держави з приватними партнерами», який найповніше дає висвітлює співробітництво в галузі охорони здоров`я держави і приватного інвестора.

"Таке партнерство дозволяє перекласти функції будівництва, експлуатації та утримання об`єктів охорони здоров`я на того, хто і повинен займатися цими питаннями - приватний сектор. Це, відповідно, дозволить не тільки підвищити якість послуг, кваліфікацію медперсоналу, який буде отримувати гідну заробітну плату, але і дозволить розвивати вітчизняну галузь охорони здоров`я, виводячи її на сучасний європейський рівень, кінцевим етапом якого стане перехід на страхову медицину, "- резюмувала Бахтєєва.