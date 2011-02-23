У Чернігові жінка народила первістка у 66 років

У Чернігові жінка народила першу дитину у 66 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь ГУСАК.

ЗА його словами, дитина народилася доношеною і здоровою. Дівчинка має вагу понад 3 кг. 300 гр. і зріст 54 сантиметри.

На думку В.ГУСАКА, чернігівська породілля є найстаршою в Україні.

«Це перший випадок в Україні та й Росії теж, коли жінка в такому віці народила первістка», - сказав лікар.

Наразі самопочуття матері і дитини є нормальним, але зважаючи на вік матері, вони з дитиною ще тривалий час перебуватимуть під наглядом лікарів.