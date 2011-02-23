В Україні відмінять шкільні оцінки з фізкультури

Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про можливість відміни оцінювання з предмету “фізична культура” у школі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Система оцінювання фізкультури буде відмінена. Це робиться для того, щоб врахувати активність дихання (учня – УНІАН). Чому раніше були трагедії? Тому що хтось намагається із секундоміром порівнювати, за скільки секунд дитина пробіжить 30 метрів, 60 метрів», - пояснив Д.ТАБАЧНИК.

На його думку, це не є завданням шкільного предмету “фізкультура”.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що у Кабінеті міністрів розроблений державний стандарт початкової школи, де відводиться більше годин для фізкультури, й оцінювання проводиться, зокрема з урахуванням присутності дитини на повітрі, у русі, у ходьбі.

«Я взагалі проти того, щоб фізкультуру розглядати як чисто навчальне навантаження. Це скоріше відпочинок», - зазначив міністр.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, новий стандарт передбачає, що дітям, які займаються у спортивних школах чи секціях у вільний від навчання час, буде зараховуватися це як заняття з фізкультури.