Завтра в Україні очікується невеликий сніг

Завтра в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, у західних областях помірний.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині пориви 17-22 м/с, в Приазов`ї місцями 25 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 19°, вдень 5-10° морозу, у південних областях та на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Криму мокрий сніг, вдень з дощем, температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у четвер очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.