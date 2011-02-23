Кабмін збільшив розміри допомоги при народженні дітей

Кабінет міністрів України затвердив порядок виплат збільшених розмірів допомоги при народженні дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, після набуття чинності цієї постанови, в Україні розпочнуться виплати допомоги при народженні дітей відповідно до нового порядку.

За інформацією С.ТІГІПКА, з 1 січня обсяг виплат за народження першої дитини еквівалентний 22 прожитковим мінімумам, що на початок року відповідає 17,952 тис. грн. Обсяг разової виплати відразу після народження – 7,344 грн., розмір щомісячних виплат протягом року – 884 грн.

Виплата при народженні другої дитини еквівалентна 45 прожитковим мінімумам, загальна сума – 36,72 тис. грн., разова виплата після народження – 7,344 тис. грн., щомісяця протягом двох років виплачуватиметься 1,224 тис. грн.

При народженні третьої і більше дітей обсяг виплат буде еквівалентний 90 прожитковим мінімумам, або 73,44 тис. грн. на початок року. Разова виплата після народження складе 7,344 тис. грн., далі протягом трьох років щомісяця виплачуватиметься 1,836 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що до кінця року допомога при народженні дітей зросте на 60%. Зокрема, допомога при народженні першої дитини наприкінці року становитиме 19,1 тис., грн., при народженні другої дитини – 39,2 тис. грн., а при народженні третьої дитини – 78,3 тис. грн.

Крім того, Верховна Рада 17 лютого ц.р. прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", яким ще збільшується розмір виплати допомоги при народженні дитини.

Згідно з документом, допомога при народженні дитини дорівнюватиме сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину (24 тис. 480 грн.); кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину (48 тис. 860 грн.); кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну подальшу дитину (97 тис. 920 грн.).

Довідка УНІАН. 17 листопада 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу з дітьми" з виплати допомоги при народженні дитини». Відповідно до цих змін, допомога при народженні дитини нараховується в розмірі прожиткового мінімуму для дітей, віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

Згідно із законом, з 1 січня 2011 року «допомога при народженні дитини опиняється в сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово в дев`ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується впродовж наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і кожну наступну дитини – 36 місяців рівними частинами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік» передбачає рівень прожиткового мінімуму для дітей, віком до 6 років: з 1 січня 2011 року – 816 грн.; з 1 квітня 2011 року – 832 грн.; з 1 жовтня 2011 року – 853 грн.; з 1 грудня 2011 року – 870 грн.

Відповідно, допомога на першу дитину з 1 січня ц.р. складе 17 тис. 952 грн. (на другу – 36 тис. 720 грн.; на третю – 73 тис. 440 грн.), з 1 квітня – на першу дитину – 18 тис. 304 грн. (на другу – 37 тис. 440 грн., на третю – 74 тис. 880 грн.); з 1 жовтня – на першу дитину – 18 тис. 766 грн. (на другого – 38 тис. 385 грн., на третю – 76 тис. 770 грн.); з 1 грудня – на першу дитину – 19 тис. 140 грн. (на другу – 39 тис. 150 грн., на третю – 78 тис. 300 грн.).