В Україні затверджено новий порядок виплати лікарняних

Кабінет міністрів України затвердив положення про новий порядок виплати лікарняних. Про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, передає ЛІГА.

Віце-прем`єр нагадав, що згідно з прийнятим Верховною Радою України законом про єдиний соціальний внесок, порядок компенсації лікарняних із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності змінився.

«Зараз головні бухгалтери сідають із співробітниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності й показують обсяги лікарняних. Після того, як ці звіти приймаються, протягом десяти днів фонд повинен компенсувати це. На жаль, затягнулося затвердження цього положення після ухвалення відповідного закону, і затягнулася виплата лікарняних через це», - зазначив міністр.

За його словами, зараз положення затверджено, всі заявки, що надійшли на сьогоднішній день до фонду, оплачено. «На жаль, ще не всі заявки змогли подати організації. Зараз ми за цим стежимо, і я думаю, що найближчим часом це питання ми вирішимо», - сказав він.

С.ТІГІПКО також зазначив, що уряд не зможе найближчим часом вирішити питання заборгованості по фонду. Така заборгованість, за його інформацією, на сьогодні становить близько 400 млн. грн. «Але ми шукаємо різні варіанти, й ми постараємося знайти ці варіанти», - додав він.

Нагадаємо, згідно із законом про єдиний соціальний внесок, роботодавець оплачує працівнику перші п`ять днів періоду тимчасової втрати працездатності (лікарняного). З шостого дня допомогу з тимчасової непрацездатності виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Крім того, розширено перелік людей, які повинні отримувати 100 відсотків доходу, перебуваючи на лікарняному. Тепер це батьки, які доглядають за дітьми до 14 років, чорнобильці всіх категорій, ветерани війни, жертви нацистських переслідувань і донори.

60% від середньої зарплати за лікарняний отримують працівники зі стажем до 5 років, 80% - зі стажем від 5 до 8 років. І на повний заробіток можуть розраховувати ті, у кого страховий стаж більше 8 років.