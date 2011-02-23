В Україні буде банк даних із проблем інвалідності

Кабінет міністрів України затвердив положення про централізований банк даних із проблем інвалідності.

Відповідну постанову уряду від 16 лютого 2011 року №121 оприлюднено на офіційному сайті Кабміну.

Це положення визначає створення, функціонування й введення централізованого банку даних із проблем інвалідності як автоматизованої системи для визначення потреб інвалідів і дітей-інвалідів у коштах і послугах реабілітації.

До банку даних серед іншого входить така інформація: загальні дані про інваліда і дитину-інваліда, дані про характер і причини інвалідності, його освітній і професійний рівень, інформація про членів сім`ї, зокрема про рівень доходів членів сім`ї інваліда або дитини-інваліда, потреба в технічних та інших засобах реабілітації тощо.

Фінансування банку даних здійснюється в рамках коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.