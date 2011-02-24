Необхідні 4 000 євро для хлопця, хворого на рак!

Денису Немченку з Харкова – всього 15. Він серйозно займався футболом і мріяв про спортивну кар»єру. Але звичайна спортивна травма обернулався страшною хворобою – саркомою Юінга. Зараз хлопець проходить хіміотерапію і чекає на операцію з заміни ураженої ділянки ноги на протез. Протез Денису потрібен високотехнологічний, він ростиме разом з хлопцем і позбавить його необхідності повторних операцій. Його замовили у Німеччині. Вартість – 10 300 євро. Більшу частину суми родина зібрала. Але до 25 лютого необхідно зібрати ще 4 000 євро. Мама виховує Дениса сама. І звертається до всіх з проханням допомогти зібрати ці гроші і подарувати синові надію на одужання.

Телефон мами Жанни: 067-77-67-128.

Реквізити для надання допомоги:

АТ «РайффайзенБанк Аваль»

МФО: 380805

ІНН: 2669100621

Р/р: 262082209929

Отримувач: Немченко Жанна Володимирівна

Призначення платежу: благодійна допомога на лікування сина, Немченка Дениса