Чи буде весна в Україну ранньою?

Справжня весна прийде в Україні у третій декаді березня.

Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Про ранню весну говорити, найімовірніше, не доводиться. Весна прийде в нормальні для неї терміни - десь у третій декаді березня. Температурний режим на початку березня порівняно з нинішнім не зміниться, він буде достатньо стабільним. Вночі - близько 10 - 15 градусів морозу, вдень - до 5-10 градусів морозу ", - зазначив Кульбіда.

За його словами, кількість опадів в кінці лютого і початку березня буде незначною.

У той же час, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, в найближчі дні в Україні очікується морозна погода, а також опади у вигляді снігу. На дорогах ожеледиця. Середня температура повітря складе близько -13/-8 градусів вночі і -8/-3 градуси вдень.

lb.ua