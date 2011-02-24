В Україні проведуть повне медобстеження школярів

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту спільно з Міністерством охорони здоров’я розроблять спільний наказ щодо проведення повного медичного обстеження всіх школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив міністр освіти та науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК, коментуючи смерть школярки у Полтаві, яка сталася днями.

«Обов’язково будемо повертатися уже в цьому році до повного обстеження всіх дітей шкільного віку… Буде спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров’я», - сказав він, зауваживши, що для учнів молодших класів вже запроваджено таке обстеження».

За його словами, «на жаль, ми стикаємося з неповною свідомістю батьків».

У той же час міністр зауважив, що найближчим часом буде обов’язкового започатковано обстеження школярів перед початком занять.

Коментуючи безпосередньо смерть дитини, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Цей випадок не показовий випадок, тому що батьки, лікарі знали ступінь тяжкості хвороби. Це не було пов’язано з заняттями – заняття ще не почалися. Вона прийшла в школу і їй стало зле».

Водночас, він висловив переконання, що відповідальність за здоров`я дітей «треба покласти безпосередньо на директорів шкіл».