У цьому році населення світу сягне 7 млрд

У 2011 році населення Землі досягне 7 мільярдів чоловік. Організація Об`єднаних Націй / ООН / повідомляє, що загальна кількість людей на нашій планеті зросте до 9 мільярдів до 2050 року, досягнувши піку в 9,5 млрд. чоловік, потім тимчасово стабілізується і почне знижуватися. Що стосується народжуваності, деякі аналітики припускають, що дуже низькі рівні, зазначені в даний час в Південній та Східній Європі, де жінки мають в середньому менше двох дітей, будуть продовжувати падати в цих країнах і поширюватися на інші частини світу.

У відношенні смертності існує песимістичний прогноз: тривалість життя в розвинених країнах близька до біологічного межі. Майже весь зріст населення в світі буде відбуватися виключно в бідних країнах, особливо в Африці і Південній Азії, говорять експерти міжнародної організації The Population Council. У такому випадку, за оптимістичними прогнозами, населення планети може і перевищити 10 млрд. людина до 2100 року.

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