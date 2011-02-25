Трава, яка вбиває герпес

Століттями пижмо використовували в медицині як народний засіб, але тепер іспанські біологи Університету де Овьєдо спільно з англійськими колегами з Університету Грінвича довели, що рослина має медичні властивості для лікування герпесу. Шляхом аналізу натуральних рослинних екстрактів пижма вчені встановили, що рослина має компоненти, що відповідають за антивірусну активність. Пижмо має 3,5-dicaffeoylquinic кислототу / 3,5-DCQA / і також речовину аксілларін, які в сукупності надають лікарську дію проти вірусу герпесу.

Вчені досліджували екстракт коренів пижма і деякі сполуки з рослини для вивчення їх антивірусних властивостей. Результати визначили потужну дію природного складу пижма проти герпесу, хоча точний молекулярний механізм дії проти інфекції залишається неясним. Фармакологи вважають, що екстракт з пижма можна буде ефективно використовувати проти герпесу та інших дерматологічних хвороб.

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