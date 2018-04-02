В Україні ліквідовують дільничних лікарів

Через три роки всіх нас обслуговуватимуть не звичні дільничні, які лікують окремо дітей і дорослих, а сімейні лікарі, «швидка» приїжджатиме не пізніше, ніж через 20 хвилин в будь-яке село (у місті — через 10 хвилин), а лікарні перестануть скаржитися на брак ліжок і ліків. Все це повинно стати реальністю в ході медичної реформи, яка спочатку пройде у вигляді експерименту в трьох областях: Вінницькій, Донецькій і Дніпропетровській (він тут вже запускається). Офіційно ж експеримент стартує, швидше за все, в березні, після того, як в Раду буде поданий відповідний законопроект. Як запевняє куратор реформи, заступник керівника президентського секретаріату Ірина Акимова, реформа йтиме у трьох напрямам: зміна мережі лікувальних установ, системи фінансування і контролю якості. Ключовий аргумент: Україна — на одному з перших місць в Європі по кількості ліжко-місць і одночасно — по рівню смертності. А це означає, що у нас багато лікарень, що «з`їдають» бюджетні гроші, де не можуть надати гідної допомоги.

ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ. Реформа припускає ліквідовувати звичну мережу районних лікарень. Всю країну поділять на госпітальні округи, в кожному з яких будуть лікарні чотирьох типів. Наприклад, в Донецькій області передбачається створити не менш 39 госпітальних округів і 74 центри надання первинної меддопомоги, де працюватимуть сімейні лікарі, розповіла «Сьогодні» перший заст. начальника Донецького УОЗ Тамара Циганок. У Вінницькій — близько 10 округів.

СКОРОЧУВАТИМУТЬ? Лікарі побоюються, що в ході реформи їх скорочуватимуть. «Нас збирали на нараду. Тих, хто молодший 50 років, пропонують за півроку перепрофілювати на сімейних лікарів, які лікуватимуть і дорослих, і дітей, — розповіла лікар-педіатр Ірина К. — А педіатри вважатимуться вузькопрофільними фахівцями. Але якщо педіатрові легко переключитися на лікування дорослих, то терапевтові на дітей — складно. А що буде з тими, хто старший 50 — не говорять, напевно, звільнятимуть». Втім, чиновники запевняють, що скорочень не буде. «Питання про звільнення лікарів зараз взагалі не стоїть», — запевняє Акимова. «У нас брак лікарів. Але невелика кількість медиків перенавчатиметься», — відзначила Циганок.

«ШВИДКА». У Дніпропетровській області, де вже йде реформа, поки що задоволені не всі. Наприклад, недавно тут помер молодий чоловік, що страждав епілепсією, не дочекавшись «швидкої». Місцеві жителі звинувачують реформу — мовляв, раніше була своя «швидка», що приїжджала за лічені хвилини, тепер же бригада добирається до них з райцентру. Губернатор Дніпропетровщини, навпаки, завірив, що після реформи «швидка» приїжджатиме набагато швидше. Зокрема планується, що на виклик виїжджатиме найближча машина. Всі «швидкі» передбачається оснастити GPS-навігаторами. Відомий лікар Євгеній Комаровський вважає, що адекватний сімейний лікар може економити державі тисячі тисяч, причому і «швидкій» доведеться виїжджати набагато рідше: «Але спочатку треба «зробити» сімейних лікарів, а потім вже реформувати лікарні і інше». Інакше, вважає він, через велику кількість неграмотних сімейних медиків люди не одержуватимуть нормальну допомогу.

П`ЯТЬ КРОКІВ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

1. Кожна область буде поділена на госпітальні округи (кожен обслуговуватиме 100 000 осіб). У окрузі буде одна багатопрофільна лікарня, лікарня інтенсивного лікування, одна лікарня для відновного лікування, одна лікарня для планового лікування хронічно хворих, один хоспис і один заклад медико-соціальної допомоги.

2. У простих випадках (простуда, невеликі травми) допомогу надаватимуть сімейні лікарі, як дорослим, так і дітям, а у разі потреби — направляти на лікування в стаціонар. На сімейних лікарів перенавчатимуть вузькопрофільних фахівців, яких дуже багато.

3. Вимоги до «швидкої допомоги» будуть жорсткішими: бригада повинна буде приїхати на виклик в місті за 10 хвилин, а в селі — за 20 хвилин (зараз норматив по місту 15 хвилин, по сільській місцевості — 30 хвилин).

4. Зарплата лікарям складатиметься з двох частин: ставка і доплата за якість роботи, правда, по яких критеріях їх оцінюватимуть, поки що точно невідомо (коефіцієнти належить затвердити МОЗу).

5. Зараз реформа стартувала в трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій як експеримент, який триватиме три роки.

segodnya.ua