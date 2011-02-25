Хто постачав Opel Combo за програмою "Сільська медицина"?

Дистриб`юторська компанія ТОВ «Дженерал Авто Груп» (правонаступник ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс»), яка входить до складу підприємств корпорації «УкрАВТО» і є імпортером автомобілів Opel в Україну, заявляє, що не поставляла автомобілі Opel Combo за програмою «Сільська медицина».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Дженерал Авто Груп».

У повідомленні зазначається, що поставки автомобілів медичного призначення здійснювалися в рамках контракту, укладеного між Міністерством охорони здоров`я України в особі держпідприємства «Укрмедпостач» і австрійською компанією «ФАМЕД Інжиніринг ГмбX & КО КГ».

«Корпорація «УкрАВТО» в особі «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс», яка є офіційним дистриб`ютором автомобілів Opel в Україні, не має відношення до придбання й поставок цих автомобілів. Крім того, корпорація «УкрАВТО» не співпрацює й ніколи не співпрацювала з банком Uni Credit Bank Austria AG, оскільки їх фінансові пропозиції менш привабливі, ніж пропозиції наших нинішніх банків-партнерів», – наголошується в повідомленні.

Компанія зазначає, що Київським головним центром «УкрАВТО» були надані лише послуги з митного оформлення поставлених із Австрії автомобілів, оскільки державне підприємство «Укрмедпостач» акредитоване на митному терміналі, розташованому на території КГЦ «УкрАВТО».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого ц.р. Головним управлінням із розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчено досудове слідство у кримінальній справі, в яку об`єднані дві кримінальних справи, порушені проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зі звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків і порушення бюджетного законодавства).

21 лютого слідчим пред`явлено остаточне звинувачення й оголошено про закінчення досудового слідства. Згідно з чинним законодавством, Ю.ТИМОШЕНКО разом із адвокатом повинна ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи, й після цього справу буде направлено до суду.

ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади й службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів Opel Combo. Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення в нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала по Кіотському протоколу, й в заподіянні державі інших збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО спростовує всі звинувачення.

Довідка УНІАН. ТОВ «Дженерал Авто Груп» (правонаступник ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс») входить до складу підприємств Корпорації «УкрАВТО» і є імпортером і дистриб`ютором автомобілів Opel і запасних частин до них. Зараз дилерська мережа центрів Opel налічує 45 фірмових салонів по всій території України. З 11 січня 2011 року дистриб`юторська компанія «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс» змінила назву на «Дженерал Авто Груп».

Корпорація «УкрАВТО» – найбільший виробник автомобілів в Україні та Польщі, дистриб`ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» – успішна багаторічна співпраця з Daimler, Chrysler, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

До структури корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб`юторські й дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.

