Янукович - проти різкого підняття пенсійного віку для жінок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється проти різкого підняття пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

«Нам треба прийняти мужнє рішення. Воно непросте. Це іспит для нас для всіх – підняття віку. Я категорично проти того, щоб це робилось різко. Сьогодні було 55, завтра 60 (років). Я категорично проти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що виступає за поступове підняття пенсійного віку протягом кількох років для жінок, а з часом - і для чоловіків.

«Нам треба подивитись на весь світ, на світову тенденцію, яка є в світі. Чому в світі така тенденція, а ми маємо таку? Тому що ми сильно багаті? Чи ми не багаті, а ми безвідповідальні, і ми не чесні?», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що питання підняття пенсійного віку повинно обговорюватись з представниками громадськості.