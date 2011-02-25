Янукович - проти різкого підняття пенсійного віку для жінок
"Треба прийняти мужнє рішення"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється проти різкого підняття пенсійного віку для жінок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».
«Нам треба прийняти мужнє рішення. Воно непросте. Це іспит для нас для всіх – підняття віку. Я категорично проти того, щоб це робилось різко. Сьогодні було 55, завтра 60 (років). Я категорично проти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що виступає за поступове підняття пенсійного віку протягом кількох років для жінок, а з часом - і для чоловіків.
«Нам треба подивитись на весь світ, на світову тенденцію, яка є в світі. Чому в світі така тенденція, а ми маємо таку? Тому що ми сильно багаті? Чи ми не багаті, а ми безвідповідальні, і ми не чесні?», - зауважив він.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що питання підняття пенсійного віку повинно обговорюватись з представниками громадськості.