Президент радить українським жінкам народжувати дітей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ радить українським жінкам народжувати дітей, і обіцяє, що держава збільшуватиме їм розміри матеріальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання громадянки.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з року в рік виплати при народженні дитини збільшуватимуться і сягнуть того, що за першу дитину держава виплачуватиме родині 25 тис. грн., за другу – до 50 тис. грн., за третю – до 100 тис. грн.

«Вже з 1 січня ми почнемо наближатись до цієї суми», - наголосив Президент.

«Ви ще дуже молода жінка, і таких як ви в країні багато. Народжуйте дітей, ми будемо створювати всі умови для того, щоб ви були щасливими матерями, щоб ваші діти жили в затишку. Ми будемо про це дбати», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.