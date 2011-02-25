Чим закінчиться прокурорська перевірка мережі ЛЖВ?

Карпачова закликає Пшонку проконтролювати прокурорську перевірку Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД



Київ. 25 лютого. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ подання про захист права ВІЛ-інфікованих осіб на якісне безперервне лікування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, Н.КАРПАЧОВА поінформувала генпрокурора про чисельні звернення світових і вітчизняних організацій, яких непокоїть перешкоджання лікуванню хворих на СНІД, що становить реальну загрозу їхньому життю.

За інформацією організацій, що борються з епідемією СНІДу, наприкінці січня 2011 року Генеральна прокуратура України розпочала широкомасштабну перевірку Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД. Про свої наміри щодо проведення відповідних розслідувань у даній сфері повідомили також департаменти МВС України з питань боротьби з організованою злочинністю і нелегальною торгівлею наркотиками. Через це наразі фактично не працюють ані Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, ані її регіональні філії. Тому найближчим часом хворі на СНІД та інфіковані ВІЛ можуть бути позбавлені отримання вкрай необхідних послуг. Загалом мережа надає послуги 33 тис. 100 дорослим і 4 тис. 400 дітям.

Також через перевірки мережі можуть бути зірвані реалізація в Україні програми 6-го раунду Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та 10-й раунд переговорів з цим фондом про отримання коштів.

Як відомо, Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, – головний одержувач коштів Глобального фонду боротьби зі СНІДом – відіграє важливу роль у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні, захищає права ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД і сприяє реалізації Національної програми подолання ВІЛ/СНІДу.

Для запобігання порушенню права 37 тис. 500 осіб, хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, на отримання безперервного якісного лікування Омбудсман України у своєму зверненні пропонує генеральному прокурору взяти під особистий контроль прокурорську перевірку Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.