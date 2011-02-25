Янукович обіцяє виробникам ліків підтримку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє українським виробникам ліків підтримку з боку держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що найближчим часом планує зустрітись із власниками заводів з виробництва ліків, а також з керівниками державних фармацевтичних компаній, щоб публічно обговорити питання державної підтримки, а також питання ціноутворення у цій сфері. За словами глави держави, на сьогодні існує попередній протокол домовленості, у якому виписано шлях реалізації цих планів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що планує зустрітись з імпортерами ліків. «Як кажуть, очі в очі ми подивимось, яким чином ми бачимо наші стосунки», - сказав він.

