Заборонили посилки, що загрожують життю і здоров’ю людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв`язок» (№ 2984–VI).

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила даний закон.

Законом забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень і поштового обладнання.

Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їхнього вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом міністрів України.

