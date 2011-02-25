Янукович звільнить губернаторів, які не подбають про сиріт

Президент Віктор Янукович обіцяє звільнити голів обласних державних адміністрацій, які не забезпечать створення дитячих будинків до кінця 2011 року, в якому хоча б один раз на рік діти з інших дитбудинків могли б проходити оздоровлення та медичне обстеження протягом місяця. Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».

Президент доручив всім губернаторам створити опікунські ради, які б опікувалися дитячими будинками. "У кожній області один показовий дитячий будинок - це на совісті кожного регіону. Якщо до кінця цього року такі показові дитячі будинки не будуть створені, а я буду стежити як буде йти це питання, цих байдужих керівників відправлю і ніколи вони не будуть при мені працювати у владі ", - наголосив Президент. Він також підкреслив, що дитячі будинки слід забезпечити професійними кадрами, а також 100%-им фінансуванням.

Янукович висловив думку, що в Україні необхідно змінювати систему виховання дітей-сиріт і замінювати існуючі дитячі будинки на сімейні форми виховання.