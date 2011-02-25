Україні необхідний уповноважений з прав дитини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні необхідний інститут уповноваженого з прав дитини.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».

Президент також висловив згоду з твердженням про те, що в країні "багато недоліків" у питаннях дитинства та захисту дітей.

"Я буду ще розмовляти на цю тему з віце-прем`єром - міністром соціальної політики Сергієм Тігіпком. Це питання дуже болісне", - зазначив В. ЯНУКОВИЧ.