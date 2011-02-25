Україні необхідний уповноважений з прав дитини

16:26, 25 лютого 2011
Країна
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Переконаний Президент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні необхідний інститут уповноваженого з прав дитини. 

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».

Президент також висловив згоду з твердженням про те, що в країні "багато недоліків" у питаннях дитинства та захисту дітей. 

"Я буду ще розмовляти на цю тему з віце-прем`єром - міністром соціальної політики Сергієм Тігіпком. Це питання дуже болісне", - зазначив В. ЯНУКОВИЧ. 

 

 

 

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