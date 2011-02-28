Чорне море замерзло вперше за 30 років

Біля узбережжя Одеси замерзло Чорне море. Льодом вкрилися пірси, на сотні метрів простягаються крижані тороси.

"В останні роки одеські зими вирізняються теплою погодою, яка стає вже нормою, - повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. - Нинішня зима відрізняється різкими і тривалими холодами, що і призвело до замерзання води біля берега". Таке явище відбувається вкрай рідко: останній раз біля берегів Одеси море повністю замерзало в 1977 році.

В Одеському порту оголошена льодова кампанія. Як повідомили в прес-службі морського торговельного порту, "через замерзання верхнього шару води в акваторії Чорного моря в гавані введено особливі умови".

Крім того, в третій раз з початку зими обмерзло Азовське море. Товщина льоду в ряді місць досягає 20 сантиметрів. До селища Сєдове Новоазовського району прибило крижані брили до 5-10 метрів заввишки, які вишикувалися вздовж всієї берегової смуги.

Через потужний вітер тимчасово обмежено рейси порома з Криму до Росії. За словами начальника Керченської поромної переправи Миколи Каверниченко, "поромам дозволено ходити при вітрі до 17 метрів в секунду. При більш сильних поривах доводитися вичікувати. Поки пропущено чотири рейси".

За прогнозами синоптиків, лід у прибережній зоні Азовського моря протримається до другої декади березня. В Одеському регіоні море очиститься в найближчі дні.

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