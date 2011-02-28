Фонд соцстрахування за лікарняними заборгував 450-480 млн грн

Заборгованість Державного фонду загальнообов`язкового соціального страхування за тимчасовою втратою працездатності за лікарняними перед роботодавцями становить, за оцінками незалежних профспілок, близько 450-480 млн. грн.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України, головуючий на Зборах представників всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань, що не входять до складу Федерації профспілок України, В’ячеслав РОЙ.

За його словами, така заборгованість утворилася внаслідок погіршення бюрократичної системи проходження коштів з фонду до роботодавця.

Також він нагадав, що раніше віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО підтвердив наявність відповідної заборгованості в сумі 400 млн. грн.

Як відзначив В.РОЙ, підприємців позбавили права одержати частково відшкодування лікарняних, оскільки змінилася процедура відшкодування. «Цього року у зв`язку з ухваленням закону змінився порядок виплат. До цього роботодавець повністю оплачував за свій рахунок 5 днів, оешта, наприклад, 5 днів, якщо людина 10 днів прохворіла, йому фонд соціального страхування відшкодовував...», - сказав він. Сьогодні ж роботодавець також оплачує 5 днів лікарняної відпустки, а починаючи з 6-го дня він має направити відповідні документи до фонду, і коли фонд одержує всі документи, то відшкодовує кошти за ті дні, коли працівник прохворів більш як 5 днів. В.РОЙ стверджує, що через таку систему з`явилася заборгованість за лікарняними, проте вона є технічною.

«Із самого початку проблема з невиплатою лікарняних стояла з моменту ухвалення самого закону (закон про соціальний єдиний внесок – УНІАН). Всі чітко розуміють, що дефіцитний Пенсійний фонд завжди буде дефіцитним, і якщо через нього транзитом пропустити будь-які фінансові потоки, то, звичайно, вони осідатимуть в цьому самому фонді», - впевнений він. На думку В.РОЯ, в першу чергу виплачуватимуться витрати, пов`язані безпосередньо з витратами ПФ.

Крім того, сказав В.РОЙ, сьогодні ведеться боротьба за фінансові потоки, які проходять через фонд, що також не сприяє вирішенню проблеми.

Як представник незалежних профспілок він заявляє про те, що такі профспілки усунені від правління фонду і боротимуться за свої права. «Проситимемо Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ зробити все, щоб люди, які були позбавлені права представляти права та інтереси громадян, все ж таки взяли участь в роботі правління, добилися за два місяці роботи фонду пошуку тієї причини, яка на сьогоднішній день стримує процес, скажімо, розподілу цих коштів», - відзначив він.

Водночас В.РОЙ повідомив, що звертався за роз`ясненнями до фонду, проте йому повідомили, що позиція фонду з цього питання буде озвучена після засідання правління фонду, яке призначене попередньо на 4 березня.