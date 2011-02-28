Більшість українців, бажаючих залишити Лівію, евакуйовані

У МЗС України заявляють, що більшість українських громадян, які виявили бажання залишити Лівію, вже евакуйовані.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Ми вважаємо, що серед тих громадян, які виявили бажання залишити Лівію, більшу частину евакуйовано, але ми будемо продовжувати цей процес”, - сказав він, додавши, що про це також свідчить той факт, що деякі з 4 українських літаків були заповнені лише наполовину.

За інформацією О.ВОЛОШИНА, на сьогодні менше 30 українців виявили бажання залишити Тріполі, а деякі ще вагаються. “Безумовно, ми домовляємося з нашими партнерами щодо їхньої евакуації”, - сказав він.

О.ВОЛОШИН наголосив, що МЗС України продовжує наполегливо переконувати українських громадян залишити територію Лівії.