Закон спростить підприємницьку діяльність у сфері ветмедицини

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 244 із 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до статті 50 Закону України "Про ветеринарну медицину", здійснення діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу забороняється на таких потужностях (об`єктах) як центри розведення племінних тварин, підприємства/об`єднання з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; потужності (об`єкти) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів.

Даним законопроектом передбачається спрощення підприємницької діяльності шляхом вилучення зі статті 50 Закону України "Про ветеринарну медицину" потужностей, на види діяльності яких видаються ліцензії, зокрема, щодо ветеринарних препаратів та репродуктивного матеріалу.