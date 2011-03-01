ВР планує удосконалити процедуру усиновлення дітей

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 279 із 410 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до законопроекту не можуть бути усиновлювачами особи, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду; є особами без громадянства; перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем: позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім`ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; були засуджені за злочини проти життя і здоров`я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Даним законопроектом передбачено, що усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу.

Даним законопроектом також передбачено, що на усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, якщо він є родичем дитини.

На усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.

В нині діючому законі передбачено, що дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку у урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

Даним законопроектом передбачено, що усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, якщо усиновлювач є родичем дитини; дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров`я України; здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них перебувають на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не менш як один рік.

Також даним законопроектом передбачено, що дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилось громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю.