Завтра в Україні трохи потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2 березня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі знизиться до 13-18° морозу, у західній, східній частині, на Сумщині та Чернігівщині - місцями 20-22°, у південних областях - 7-12° морозу, вдень в Україні - 1-6° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі - 5-10° морозу (на півдні Криму - близько 0°), вдень - 1-5° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 1-6° морозу.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 2-4° морозу.