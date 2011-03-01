2010 рік - рекордно низький за кількістю розлучень в Україні

У 2010 року в Україні було зареєстровано рекордно низьку кількість розлучень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, загалом розірвання шлюбу торік зареєструвало 126 тисяч пар, що майже на 14% менше, ніж у 2009 році, та майже на 25% менше, ніж у 2008 році.

При цьому, за словами міністра юстиції, показники 2010 року продовжили багаторічну тенденцію щодо поступового зменшення кількості розірваних шлюбів у країні.

Разом з тим, кількість шлюбів серед українців традиційно перевищує кількість розлучень у 2-4 рази. Зокрема, протягом 2010 року в Україні було зареєстровано понад 300 тисяч шлюбів, що в середньому перевищило кількість зареєстрованих розлучень майже у 2,5 рази.

Найкраще співвідношення кількості укладених до кількості розірваних шлюбів було традиційно зафіксовано в Закарпатській області. Так, у 2010 році на кожне розлучення в регіоні припадало чотири шлюби.

У 2010 році високе співвідношення кількості укладених шлюбів до кількості розірваних було також зафіксоване у Рівненській, Волинській та Львівській областях, де на кожні 3,5 шлюби припадало одне розлучення, у Тернопільській та Івано-Франківській областях – на кожні 3 шлюби одне розлучення, у Чернівецькій області та м.Києві – на кожні 2,7 шлюби одне розлучення, в Одеській області – 2,5 шлюби на одне розлучення.

У решті регіонів одне розлучення у 2010 році припадало в середньому на кожні 2 шлюби.