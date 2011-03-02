На Україну насувається чергове похолодання

В Українському гідрометцентрі прогнозують початок весни в країні 19 - 20 березня. Про це заявив директор національного Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"У найближчі 15 днів ми не очікуємо якихось різких коливань температурного режиму. Єдине, що протягом 7 - 9 березня чекаємо певного похолодання, яке пов`язане з вторгненням нової хвилі арктичного повітря", - зазначив він.

"І тільки після цього можна буде говорити про розвиток весняних процесів і більш-менш стійку тенденцію до підвищення температурного режиму", - зазначив Кульбіда.

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