100% школярів Вінниці щодня вживають алкоголь і палять

Майже 100% школярів Вінниці у віці від 14 до 16 років щодня вживають алкоголь і палять. Таку статистику оприлюднили німецькі журналісти.

У жодній європейській країні не палять і не п`ють в таких кількостях, як в Україні. А українські чоловіки, як правило, не доживають і до пенсійного віку.

Таку інформацію з посиланням на зібрану статистику оприлюднило німецьке видання Der Spiegel, пише Inopressa.

Тим не менше, люди, які встали на боротьбу із згубними звичками нації, не знаходять належної підтримки у влади.

"Куріння в громадських місцях і деяких ресторанах в Україні заборонено, крім того, діє досить жорстка заборона на рекламу алкогольної продукції. Але всього цього недостатньо для зміни менталітету", - йдеться у статті німецького видання.

Як зазначає Der Spiegel, повсюдно в Україні продаються міцні алкогольні напої, а пиво прийнято вважати чи не "тонізуючим напоєм". Згідно з офіційними статистичними даними за 2008 рік, близько 30% чоловіків на Україну стають алкоголіками у віці 25-30 років.

Ніде в Європі ціна на алкоголь і тютюн не є настільки низькою, як в Україні, продовжує автор:

"Деякі користуються алкоголем як ліками, приймаючи його для профілактики внутрішньо або використовуючи як засоби для розтирання і дезінфекції".

Опитування, проведене в провінційному місті Вінниця, видання називає прикладом, де висвічуються безнадійність боротьби проти цього зла. Майже 100% школярів у віці від 14 до 16 років щодня вживають алкоголь і палять.

Викладач Ірина Руденко ставиться до цього, за словами кореспондента, смиренно: те, що частина її учнів приходить на уроки п`яними, вона називає буденним фактом.