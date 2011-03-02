Завтра вночі в Україні -22° морозу

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 11-16° морозу, місцями, крім південної частини, 17-22°, вдень 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла; у Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Південному узбережжі вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла).

У Київській області у четвер иемпература вночі 11-16° морозу, місцями 20°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 1-3° морозу.