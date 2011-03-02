ВР відмовилася закуповувати транспорт для сільської медицини

Верховна Рада відмовилася ухвалити Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо медичних транспортних засобів для сільської місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом з фракції "БЮТ-Батьківщина" Антоніною БОЛЮРОЮ, проголосували лише 122 народних депутати із 242, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону підготовлено з метою перерозподілу між кодами бюджетної класифікації коштів державного бюджету України на 2011 рік і спрямування їх на закупівлю спеціальних автомобілів для оснащення закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.

Зокрема, з метою вирішення гострих проблем медичного захисту мешканців сільської місцевості, оптимізації видатків на обслуговування системи центральних органів виконавчої влади та забезпечення прозорості розподілу коштів на видатки розвитку, пропонувалося збільшити видатки Міністерству охорони здоров’я (загальнодержавні витрати) для оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів і придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я на 700 млн. грн. за рахунок зменшення видатків на придбання Державною авіаційною службою повітряних суден в сумі 295,0 млн. грн. та скорочення державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом міністрів України, в сумі 405 млн. грн.