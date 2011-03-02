Хворі на ниркову недостатність відмовляються лікуватися

В Міністерстві охорони здоров`я України заявляють, що хворі на хронічну ниркову недостатність з Чернігівської та Черкаської областей, які сьогодні пікетували будівлю Кабінету міністрів, відмовляються від лікування в обласних лікарнях, вимагаючи забезпечити їм у подальшому надання медичних послуг у приватному центрі "Фрезеніус Медикал Кер Україна".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Сьогодні з пікетувальниками зустрілися директор Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ Микола ХОБЗЕЙ, начальники головних управлінь охорони здоров’я зазначених областей, головні лікарі обласних лікарень.

За результатами зустрічі було ухвалено рішення направити найближчим часом до Чернігівщини та Черкащини спеціальну уповноважену комісію для з’ясування усіх обставин на місцях. Хворим також було запропоновано пройти лікування у Черкаській та Чернігівській обласних лікарнях та їх філіях, однак пікетувальники відмовилися.

Водночас у МОЗ підкреслили, що питання забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність із застосуванням амбулаторного гемодіалізу знаходиться в компетенції місцевих органів влади.

В прес-службі також зазначили, що за відсутності законодавчо визначених механізмів фінансування приватних структур, фінансування недержавного діалізного центру "Фрезеніус Медикал Кер Україна" впродовж 2010 року та на початку 2011 року не здійснювалося.

В той же час керівник проектів діалізних центрів компанії "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Дмитро МИХАЙЛОВСЬКИЙ в розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що діалізний центр в Черкасах у 2010 році надавав послуги з лікування хворих на ниркову недостатність на підставі відповідних договорів, укладених з обласними лікарнями як розпорядниками відповідних бюджетних коштів. "В 2011 році адміністрації обласних лікарень відмовляються від укладення нових документів, на підставі яких наші центри можуть забезпечувати лікування хворих", - повідомив представник компанії.

За його словами, Діалізний центр в Черкасах надає послуги 73 пацієнтам, а в Чернігові - 45. Д.МИХАЙЛОВСЬКИЙ уточнив, що центр в Чернігові почав працювати в грудні 2010 року та до кінця року надавав послуги на безоплатній основі.

Довідка УНІАН. У 2008 році "Фрезеніус Медикал Кер Україна" у співпраці з органами влади започаткувала велику інвестиційну програму зі створення в Україні мережі найсучасніших медичних закладів для лікування хронічної хвороби нирок (ХХН). У листопаді 2009 року відкрився перший Діалізний центр - в Черкасах.

В Україні функціонує майже 70 центрів гемодіалізу, які створені на базі державних медичних закладів.