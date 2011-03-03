ВР проведе слухання щодо фармацевтичної сфери

Верховна Рада проведе парламентські слухання щодо сучасного стану і перспектив розвитку фармацевтичної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 404 зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідні слухання будуть проведені у червні, однак конкретну дату буде визначено пізніше.

Крім того, ВР ухвалила рішення про проведення 6 липня парламентських слухань щодо стану проблем та шляхів їх вирішення в сфері інституту сім’ї. За ухвалення відповідного рішення проголосували 326 народних депутатів із 406 зареєстрованих в сесійній залі.