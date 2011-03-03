ВР проведе слухання щодо фармацевтичної сфери
11:42, 03 березня 2011Країна
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Планують влітку
Верховна Рада проведе парламентські слухання щодо сучасного стану і перспектив розвитку фармацевтичної галузі України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 404 зареєстрованих в сесійній залі.
Відповідні слухання будуть проведені у червні, однак конкретну дату буде визначено пізніше.
Крім того, ВР ухвалила рішення про проведення 6 липня парламентських слухань щодо стану проблем та шляхів їх вирішення в сфері інституту сім’ї. За ухвалення відповідного рішення проголосували 326 народних депутатів із 406 зареєстрованих в сесійній залі.
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