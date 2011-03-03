Як надаватимуть матеріальну допомогу інвалідам

Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

Відповідну постанову від 28 лютого № 158 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, одноразова матеріальна допомога виплачується Міністерством соціальної політики, регіональними та районними органами соціального захисту населення. При цьому Міністерство соціальної політики може використовувати для виплати допомоги не більш як 3 відсотки загальної суми бюджетних коштів, а регіональні органи соціального захисту населення - не більш як 10 відсотків загальної суми коштів, розподілених відповідно Автономній Республіці Крим, області, мм. Києву та Севастополю.

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги за місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

Допомога непрацюючим малозабезпеченим особам надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам — на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої органам соціального захисту населення.