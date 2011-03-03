Україна евакуює з Лівії близько 40 українських громадян

Україна планує найближчими днями евакуювати з Лівії через Туреччину та Білорусь близько 40 українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

"Висловили бажання бути евакуйованими 8 громадян України. Є можливість сьогодні відправити їх турецьким літаком з Тріполі в Туреччину", - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

Крім того, за його словами, білоруським військовим літаком з півдня Лівії планується евакуювати 33-ох українських громадян, зокрема, трьох — з міста Гадамес та 30 — з міста Налюд. "Ці міста розташовані поруч, і тому ми будемо звичайно в разі здійснення нашими білоруськими партнерами такого авіарейсу забезпечувати евакуацію наших громадян, які висловили бажання повернутися в Україну", - уточнив він.

А.ОЛЕФІРОВ також повідомив, що Посольство України у Франції веде переговори про можливість евакуації українських громадян французьким військовим кораблем.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України нагадав, що Україна проводила евакуацію своїх громадян з Лівії також за сприяння Росії, Іспанії, Сербії, Італії, Румунії та США.

А.ОЛЕФІРОВ зазначив, що активну фазу евакуації українських громадян з Лівії завершено, оскільки до МЗС вже не надходять звернення громадян України, які перебувають в Лівії, про необхідність термінової евакуації. За його інформацією, ще до 600 громадян залишаються в цієї країні. "З ними контактують представники нашого Посольства і за умови їх звернення ми відпрацьовуємо можливі варіанти їх повернення в Україну", - додав представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого з Лівії був евакуйований 401 громадянин України: 279 осіб українськими літаками, 122 – транспортом інших держав.

Українська сторона власним транспортом також забезпечила евакуацію 166 іноземних громадян (по 31 – Росії та Узбекистану, 24 – Азербайджану, 16 – Таджикистану, 12 – Польщі, 9 – Болгарії, по 8 – Сербії та Казахстану, 7 – Білорусі, по 4 – Киргизії та Чехії, по 2 - Словаччини, Румунії та Хорватії, по одному – Угорщини, Боснії і Герцеговини, Туреччини, Португалії, США та Лівії).