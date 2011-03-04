В Україні поменшало курців?

Екс-міністр охорони здоров`я України, голова коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну" Микола ПОЛІЩУК заявляє, що в Україні з початком антитютюнової кампанії спостерігається тенденція скорочення кількості інсультів та інфарктів.

Про це М.ПОЛІЩУК повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми повинні прийняти усі заходи для зменшення кількості курців. З 2006 року їхня кількість в Україні зменшилася на 4,5 мільйони осіб. Крім цього, згідно зі звітами інститутів Академії медичних наук щодо серцево-судинних патологій, кількість інсультів в останній рік зменшилася на 4,1%, а в Києві - на 8% у порівнянні з минулим роком. Це вперше в Україні", - сказав М.ПОЛІЩУК.

Екс-міністр переконаний, що скорочення кількості серцево-судинних захворювань напряму пов`язано зі скороченням кількості курців, оскільки саме тютюн є однією з основних причин таких патологій.

М.ПОЛІЩУК нагадав, що саме у 2006 році в Україні розпочалася інформаційна-освітня програма про шкоду тютюну для здоров`я людини. Пізніше в Україні на законодавчому рівні було заборонено куріння у громадських містах. "Шкідливий вплив тютюну - абсолютний. Можливо, через це у нас так багато вроджених вад серед дітей, особливо розумових", - підкреслив він.

Екс-міністр охорони здоров`я вважає, що держава не повинна зупинятися на цьому і найближчим часом має запровадити заборону на рекламу тютюну та участь тютюнових компаній у благодійних заходах.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, зокрема для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути усі СМС-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки у пачки, які часто використовувалися в рекламних і акційних цілях виробниками.

Крім того, передбачається заборонити спонсорство телевізійних і радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, крім реклами в спеціалізованих виданнях і на спеціалізованих виставкових заходах.

Штраф за порушення перерахованих норм передбачається в розмірі від 30 тис. до 50 тис. грн. за кожен факт реклами на окремому рекламному носієві або за кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну, відповідно до якої упродовж 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше 4 вересня 2011 року) повинна бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продажів і спонсорство тютюнових виробів.